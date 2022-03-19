На Киев

Такого рода удар позволял военному командованию русских в значительной степени достичь целей всей кампании, в том числе – политических, посредством достаточно быстрой и наименее затратной, с точки зрения привлекаемых сил и средств, отдельной оперативно-тактической операции. Которая, в случае достижения успеха, по своему значению явно претендовала на статус стратегической.

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Собственно, так и случилось. Высказанные мною до начала вторжения такого рода рассуждения, как наиболее вероятный ход мыслей мордо-планировщиков из их "гламурного" штаба, оказались полностью верны.

Противник с первых же часов вторжения начал активные наступательные действия значительными силами именно на этом направлении.

Попытка проведения оперативно-тактических десантных операций в районе Гостомеля и Василькова, а так же достаточно стремительное продвижение наземной орко-группировки с территории Беларуси, поддержанное значительными силами армейской авиации и авиации ВКС в направлении этих же районов наочно свидетельствовала – данное операционное направление занимает в планах противника приоритетное значение.

Уже к исходу 28-го февраля противник вышел к ближайшим северо-западным подступам столицы и без какой-либо оперативной паузы приступил к проведению охватывающих с юго-запада и запада Киев действиям.

В случае удачи противника, это означало достаточно серьёзный удар по намерениям командования ВСУ не допустить блокирования крупных городов страны. И в первую очередь – столицы.

Ибо, продвинувшись даже до трассы "Киев – Чоп", что и случилось в реальности, противник получал возможность резко усложнить и даже в определённой мере прервать пути коммуникации столицы на стратегически важном, я бы даже сказал, в определённом смысле жизненно-важном Западном направление.

Более того, после того, как в последствии обозначилось вполне чёткое стремление противника прорываться не только к "Житомирской трассе", но и далее на юг к "Одесской", стало понятно, что это ни разу не "отвлекающие действия".

Нон-стоп на "арт шоссе"

Более того, командование войск противника, не смотря на то, что его группировка на этом направлении несла достаточно существенные потери, особенно в передовых подразделениях авангарда, вследствии регулярно огневого воздействия артиллерии и авиации ВСУ умудрялась постоянно наращивать тут свои усилия, практически в режиме "нон-стоп" вводя в бой всё новые и новые резервы.

Всё это и привело к тому, что орки вышли к трассе "Киев – Чоп" на участке "Калиновка – Стоянка" и без какой-либо остановки попытались прорваться глубоко за неё, пробуя "тыкаться" здесь сразу на нескольких участках.

Но, как оказлось... ВСУ были отлично готовы к такому повороту событий, организовав для орков своеобразное "арт-шоссе" на этом участке.

Выглядело это до банальности просто и высоко-эффективно. Как только русские собирали на шоссе или вблизи него очередную более-менее значительную колону бронетехники для рывка за шоссе – включался вполне отработанный алгоритм ВСУ.

Колону пропускали за шоссе, а затем где-то на многочисленных подъездных к трассе дорогах "организовывали" её остановку (засада, кончилось топливо, заблудились и так далее)…

Некоторые успевали даже добраться до Ясногородки, Горбовичей и северных окраин Белогородки. После чего, оставалось навести на остановившихся придурков "арту", авиацию или "байрактары"…

Потом следовал большой "Бум" и добивание выживших и уцелевшей техники с малых дистанций. После того, как такая процедура повторилась 3 или 4 раза, до орков наконец дошло, что здесь "что-то не так" и они прекратили, как суицидники-долбо*бы, кидаться за трассу...

Привет від ВСУ

Ещё более эффективным способом остановить распространение орков за "Житомирскую трассу" оказался "расслабляющий" небольшой, но достаточно успешный контр-удар ВСУ в районе Макарова, в следствии чего, правый фланг всей этой группировки "немного провис".

А так же, появилась вполне реальная угроза подрезания коммуникаций беснующегося перед взорванными на речушкее Ирпень мостами, в районе Бучи, Гостомеля, Ирпеня и Стоянки, всего орко-стада.

Тем более, что все попытки самих русских продвинутся непосредственно вдоль Днепра на Вышгород на участке "Мощун – Новые Петровцы" как-то так сразу тоже не задались. Хотя само, ранее цветущее село Мощун, орки разнесли практически "в щебень".

Мечты импотента об изнасиловании

На сегодняшний день ситуация западнее и северо-западнее Киева складывается достаточно неординарно.

Практически по всей этой операционной зоне орки перешли к обороне и пытаются удерживать удобные в их понимании для дальнейшего прорыва на Киев рубежи и участки. Но на самом деле, это скорее похоже на влажные мечты импонента об изнасиловании.

Практически вся эта зона находится под достаточно плотным огневым воздействием ВСУ – вплоть до того, что они вполне себе в плановом режиме глумят тут ПУ, тыловые базы и пункты снабжения орков, да и просто разведанные и доразведанные позиции.

Дело дошло до того, что МТС орков здесь осуществляется с очень и очень существенными траблами, вплоть до того, что БК в их танках уже дошёл до отметки 5 – 6 снарядов на танк, а заправки оставшихся единиц техники осуществляются в "строго лимитированных" объёмах.

Да, орки в этой зоне ныче активно мародёрят, выносят дома, квартиры и магазины и кое-как харчуются награбленным, где-то урывками находят соляру и бензин. Но совсем скоро грабить станет нечего и негде: с подвозом тоже всё обстоит и ещё долго будет обстоять достаточно туго и печально. Ибо каждый заехавший сюда наливник, каждый "КАМАЗ" со снарядами или тушёнкой тут же будет превращаться в приоритетную цель

Страшный конец

А потом пойдёт "зелёнка". Данная зона, в этом отношении – весьма отличное место для "партизанки": пересечённая, лесисто-болотистая местность, со множеством речушек и ручьёв...узкими и извилистыми дорогами. Просто прелесть и раздолье для настоящих, патентованных "бИндероФцев".

А учитывая тот факт, что на этой территории достаточно активно тренировались действовать наши ССО и егеря, которым не составит особого труда организовать здесь самое настоящее народное сопротивление оккупантам, успевшим уже наубивать и намародёрить и довести местное население до уровня животной ненависти к себе, завидовать их дальнейшей участи явно не стоит.

Те лаптеногие балбесы, которые нынче упиваются награбленным в богатых домиках модных киевских предместий дорогим коньяком, явно не успеют вовремя унести ноги... И потому, в большинстве своём, они там все и полягут.

Лишь немногие уцелеют, если сдадутся в плен. Хотя, после того, что они накуролесили в Бородянке, Ясногородке, Иванькове, Новых Петровцах, Мощуне, Буче, Гостомеле и Ирпене, их вряд ли вообще будут брать в плен, загоняя и отстреливая как бешенных собак...

Насколько реален путч в России – смотрите видео: