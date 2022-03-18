По данным разведки, они там "окапываются", чтобы обороняться от защитников нашей земли. Об этом сообщили в оперативной сводке ВСУ за 17 марта.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Хотели перегруппироваться и пополнить запасы

За этот день на Южнобузском направлении все было относительно спокойно, потому что враг активные действия не проводил. Захватчики начали инженерное обустройство занятых рубежей.

Враг пытался провести перегруппировку и пополнение запасов. Оккупанты не оставляют попыток обнаружить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья,

– констатировали в ВСУ.

Также рассказали, что в акватории Черного моря не было значительных атак. Однако ВМС России в этот день проводили демонстративные действия.

К теме – Российские военные жалуются на "дядю Вову": смотрите видео