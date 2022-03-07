Об этом рассказала Мария Черная, руководитель Кировоградской ОВА. Иностранец попал под обстрел оккупантов в Николаевской области, но, убегая, приехал в Кропивницкий.

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Журналиста уже выписали

Раненого на блокпосту встретили полицейские Кропивницкого. Они помогли мужчине добраться до лечебного учреждения. Местные медики оказали ему всю необходимую помощь и по состоянию на утро 7 марта уже выписали из больницы.

Травмы были легкие, огнестрельных ранений нет. У мужчины диагностировали поверхностный ушиб височного участка и лоб справа, резаную рану области головы и средней части левого плеча.

Черная подчеркнула, что Служба безопасности Украины проверила документы иностранного журналиста. С ними – все в порядке.

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