Про це розповіла Марія Чорна, очільниця Кіровоградської ОВА. Іноземець потрапив під обстріл окупантів на Миколаївщині, але, втікаючи, приїхав до Кропивницького.

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Журналіста вже виписали

Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького. Вони допомогли чоловіку дістатися лікувального закладу. Місцеві медики надали йому всю необхідну допомогу й станом на ранок 7 березня вже виписали з лікарні.

Травми були легкі, вогнепальних поранень немає. У чоловіка діагностували поверхневий забій скроневої ділянки та лоба праворуч, різану рану області голови та середньої частини лівого плеча.

Чорна наголосила, що Служба безпеки України перевірила документи іноземного журналіста. З ними – усе в порядку.

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Як раніше повідомила поліція Кіровоградщини, росіяни обстріляли броньований автомобіль швейцарця під час руху в бік Миколаєва. Кілька куль влучили в скло й поранили журналіста.

Через це іноземець зупинився, а російські загарбники відібрали його документи, гроші, техніку й інші цінні речі. І лише після цього – відпустили.

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