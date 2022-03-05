Усе відбулося після невдалої спроби відвідати Бучу під Києвом 28 лютого. Про це розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Як трапився інцидент
Головного кореспондента Sky News Стюарта Рамзі разом з оператором Річі Моклером обстріляли. Диверсанти поцілили Рамзі у нижню частину спини, а Моклер отримав 2 патрони у бронежилеті.
За словами медійників, спершу вони подумали, що їх помилково обстріляв блокпост української армії. Вони кричали про те, що є журналістами, та просили зупинитися.
Мене вразило те, що постріл – це не так боляче. Справді, це було більше схоже на удари кулаками,
– розповів Рамзі.
Зрештою, групі у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініка Ван Хеердена, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги.
Згодом вони знайшли притулок у сусідньому гаражі й через кілька годин їх врятувала українська поліція. Журналістам повідомили, що бойовики були диверсантами російської розвідки.
Російські диверсанти обстріляли британських журналістів: дивіться відео Sky News
"Нам дуже пощастило. Однак тисячі українців гинуть, а сім'ї стають мішенню російських бойових загонів, як і ми", – додав журналіст Рамзі.
Телевізійну знімальну групу вже евакуювали до Великої Британії.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!