Про це у своєм телеграм-каналі написала Марія Чорна, очільниця Кіровоградська ОВА. Судячи з опублікованих нею фото, він є громадянином Швейцарії.

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Росіяни стріляли зблизька

За словами чиновниці, журналіст зазнав осколкового поранення. Ввечері 6 березня його привезли до лікарні у Кропивницькому.



Росіяни обстріляли журналіста іноземного ЗМІ / Фото з телеграму-каналу Чорної



Сліди від куль на службовому автомобілі / Фото з телеграм-каналу Чорної

Постраждалий розповів, що на своєму службовому авто перетинав український блокпост на заправці Premier Oil. Після цього – попрямував у південному напрямку й буквально через декілька хвилин був окупанти зблизька його обстріляли.

При цьому, вони достовірно та чітко бачили, що авто використовується пресою, наявні відповідні позначення на автомобілі,

– наголосила Чорна.

Журналіста обікрали

Після нападу іноземець з'їхав на узбіччя. До нього одразу ж підійшли російські військові. Окупанти відібрали у чоловіка паспорт, 3 000 євро готівкою, особисті речі, шолом, відзнятий на камеру матеріал, а також ноутбук. Лише після цього журналіста відпустили й він поїхав у лікарню.

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