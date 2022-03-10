Мариуполь сравнивают с землей и наносят авиаудар по роддому. Самолеты и ракеты валят по центру Харькова. Вокруг десятков украинских городов российские танки ездят и беспорядочно обстреливают жилые районы. По Киеву и другим городам наносятся ракетные удары.

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Они знают, что делают

Оккупанты-мародеры звонят своим самкам и рассказывают, как они грабят дачи украинцев и хвастаются трофеями: "генератор и, сварочный аппарат, давно такой хател".

Они расстреливают людей. Просто убивают гражданских. Просто валят по жилым массивам и больницам. Сознательно и зная, куда стреляют. С одной стороны в голове до сих пор не монтируется, как таковое может быть практически в центре Европы, а с другой – я это все вижу воочию каждый день. Вижу больше, только оно вам не нужно. И так достаточно.

А еще они по возможности с удовольствием всех нас убьют. По возможности. Мы враждебные их ментальности и мировоззрению люди. Они пришли уничтожать. Да, кого-то из них, может, и обманули с учениями. Но это было первые два дня. Сейчас разве у кого-нибудь могут остаться иллюзии? Они знают, что делают.

Нам не оставили выбора

И знаете что? Здесь все как-то очень-очень просто. Так просто, что немного скучно. Нам не оставили выбора. Либо убьют нас и разрушат наши дома, а потом уничтожат все культурное и историческое наследие, либо мы убьем их.

Нам даже не дали пострадать какими-либо угрызениями совести. Прямо ху*ня какая-нибудь. Настолько все просто и линейно, что не верится, что так бывает.

Самое интересное, что они сами сделали все, чтобы нас невозможно было победить. Они нам не оставили выбора. Все, что нам дорого, будет уничтожено или ограблено. Это уже подтверждено. Без вариантов. Они обрекли нас на победу. И мы оправдаем все надежды.

Немного позитива

Размотали еще одну колонну под Харьковом. Снова шли отсекать из сумского направления. Свежечек. Командировочные документы со 2 марта. Приехали из Москвы и из Крыма. Пошли свежие резервы на фарш.

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