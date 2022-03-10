Маріуполь рівняють з землею, та наносять авіаудар по пологовому будинку. Літаки та ракети б'ють по центру Харкова. Навколо десятків українських міст російські танки їздять і хаотично обстрілюють житлові райони. По Києву та іншим містам наносяться ракетні удари.

Страшна правда "Люди п'ють з калюж, загиблих ховають у братських могилах": як Маріуполь виживає у блокаді

Вони знають, що роблять

Окупанти-мародери телефонують своїм самкам і розповідають як вони грабують дачі українців та вихваляються трофеями: "гєнєратор і, сварочній апарат, давно такой хатєл".

Вони розстрілюють людей. Просто вбивають цивільних. Просто гатять по житлових масивах і лікарнях. Свідомо та знаючи про те, куди стріляють. З одного боку в голові і досі не монтується, як таке може бути практично в центрі Європи, а з другого – я це все бачу своїми очима щодня. Бачу більше, тільки воно вам не треба. І так вистачає.

А ще вони за можливості з задоволенням нас всіх вб'ють. За можливості. Ми ворожі до їх ментальності та світогляду люди. Вони прийшли знищувати. Так, когось з них, може, й надурили з навчаннями. Але то було перші два дні. Зараз хіба хоч в когось можуть залишитись ілюзії? Вони знають, що роблять.

Нам не залишили вибору

І знаєте що? Тут, все якось дуже-дуже просто. Так просто, що аж трошки нудно. Нам не залишили вибору. Або вб'ють нас та зруйнують наші домівки, а потім знищать і все культурне та історичне насліддя, або ми вб'ємо їх. Нам навіть не дали постраждати якимись докорами сумління. Прямо ху*ня якась. Настільки все просто та лінійно, що не віриться що так буває.

Найцікавіше, що вони самі зробили все, щоб нас неможливо було перемогти. Вони нам не лишили вибору. Все, що нам дорого, буде знищено, або пограбовано. Це вже доведено. Без варіантів. Вони прирекли нас на перемогу. І ми виправдаємо всі надії.

Трошки позитиву

Розмотали ще одну колону під Харковом. Знову йшли відсікати з сумського направлення. Свіжачок. Документи на відрядження з 2 березня. Приїхали з Москви та Криму. Пішли свіжі резерви на фарш.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Росія перевершила Іран за кількістю накладених на неї санкцій – дивіться відео: