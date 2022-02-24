Появилась информация о пострадавших в результате нападения. Есть один погибший и раненые.

Что происходит Россия напала на Украину: хронология основных событий

По словам секретаря Бердянского горсовета Александра Свидло, утром обстреляли воинскую часть вблизи городского аэропорта.

Сейчас у нас нет никакой информации, кроме той, что обстреляли воинскую часть в районе аэропорта. Там работают спасатели и врачи, – сказал он.

По свидетельствам местных новостных сайтов, в 5:00 Бердянск подвергся 2 ракетным ударам по части противовоздушной обороны. В результате погиб 1 служащий. Еще двое военных ранены.

В Мелитополе в 5:30 российские оккупанты нанесли удар по военной базе. Об этом сообщил глава города Иван Федоров. Он сообщил, что удары были выполнены исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Также Федоров заявил, что на Мелитопольском аэродроме есть раненые.

Оккупанты также нанесли удары и по Запорожью – 2 ракетных удара попали в воинскую часть ПВО, которая расположена вблизи аэропорта. Местные паблики сообщают, что уничтожили радары ПВО.

Официальной информации от ЗОГА о ситуации в области до сих пор нет.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

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