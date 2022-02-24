З’явилася інформація про постраждалих внаслідок нападу. Є один загиблий та поранені.

Що відбувається Росія напала на Україну: хронологія основних подій

За словами секретаря Бердянської міськради Олександра Свідло, зранку обстріляли військову частину поблизу міського аеропорту.

Наразі у нас немає жодної інформації, крім тієї, що обстріляли військову частину в районі аеропорту. Там працюють рятувальники та лікарі, – сказав він.

За свідченнями місцевих новинних сайтів, о 5:00 Бердянськ зазнав 2 ракетних удари по частині протиповітряної оборони. Внаслідок цього загинув 1 службовець. Ще двоє військових поранені.



У Мелітополі о 5:30 російські окупанти нанесли удар по військовій базі. Про це повідомив голова міста Іван Федоров. Він повідомив, що удари були виконані виключно по об’єктам військової інфраструктури.

Також Федоров заявив, що на Мелітопольському аеродромі є поранені.



Окупанти також завдали ударів і по Запоріжжю – 2 ракетних удари влучили у військову частину ППО, яка розташована поблизу аеропорту. Місцеві пабліки повідомляють, що знищили радари ППО.



Офіційної інформації від ЗОДА про ситуацію в області досі немає.

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