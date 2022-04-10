В сети опубликовали с украинскими военными на передовой "где-то на широких полях Неньки". На нем бойцы из окопа общаются с русскими оккупантами. Украинцы предлагают "русскому Ивану" сдаться.

Примечательно Недалеко от Гуляйполя тероборона достала из реки БМП-3, которую покинули оккупанты

Украинцы обещают, что для тех, кто сдастся, будут хорошо относиться, и даже дадут теплую еду. А кроме того, еще гарантируют защиту от диктатора Путина.

Пристали ли оккупанты на такое предложение – неизвестно.

Видео "обращение" украинских военных к оккупантам