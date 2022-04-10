В мережі опублікували від з українськими військовими на передовій "десь на широких ланах Неньки". На ньому бійці з окопу спілкуються з російськими окупантами. Українці пропонують "русскому Ивану" здатися.

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Українці обіцяють, що для тих, хто здасться, будуть добре ставитися, і навіть дадуть теплу їжу. А, окрім того, ще й гарантують захист від диктатора Путіна.

Чи пристали окупанти на таку пропозицію – невідомо.

Відео "звернення" українських військових до окупантів