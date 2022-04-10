Техніку з річки допомогли дістати місцеві фермери. Це досить хороший улов, оскільки послужить на благо країни.

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Так, БМП-3 вже дослідили фахівці ремонтного підрозділу. Хоча машина декілька діб була у воді, двигун з ладу не вийшов. Тож трофейну БМП відправлять на ремонт.

Слава воїнам, Слава фермерам, Слава українському народу,

– додали в ЗСУ.

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