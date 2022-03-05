На своем фейсбуке Алексей Данилов написал, что Украина продолжает борьбу с оккупантом. Более того, он в очередной раз напомнил, в каком направлении ему следует направляться.
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Курс неизменен – "русский корабль идет на**й"
Поэтому наш курс неизменен: "русский корабель идет… на**й" И его скорость будет стремительно расти,
– подчеркнул Данилов.
Он также подчеркнул, что россиян изрядно деморализует количество тех, кто пополнил ряды "двухсотых". Реальные масштабы потерь в последние 10 дней вызывают шок и панику среди военных.
Не удивительно, что усиливаются тенденции отказа и уклонения от участия в войне против Украины среди военных оккупанта.
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