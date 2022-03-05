На своєму фейсбуці Олексій Данілов написав, що Україна продовжує боротьбу з окупантом. Ба більше, він вкотре нагадав, в якому напрямку йому потрібно прямувати.

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Курс незмінний – "русский корабль йде на**й"

Тому наш курс незмінний: "русский корабль йде … на**й" І його швидкість буде стрімко зростати,

– наголосив Данілов.

Він також підкреслив, що росіян добряче деморалізує кількість тих, хто поповнив лави "двохсотих". Реальні масштаби втрат за останні 10 днів викликають шок і паніку серед військових.

Тож не дивно, що посилюються тенденції відмови й ухилення від участі у війні проти України серед військових окупанта.

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