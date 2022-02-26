Напомним, что во время обороны острова Змеиный, 24 февраля, героически погибли 13 украинских пограничников. Они мужественно стояли до последнего.

На предложении захватчика сдаться наши защитники не то, что не согласились, а еще и обругали российского врага, предложив ему "пойти на х**".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все защитники острова погибли героически. Кроме того, заявил, что предоставит им звание Героя Украины посмертно.

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