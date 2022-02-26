Нагадаємо, що під час оборони острова Зміїний, 24 лютого, героїчно загинули 13 українських прикордонників. Вони мужньо стояли до останнього.

На пропозиції загарбника здатися наші захисники не те що не погодились, а ще й вилаяли російського ворога, запропонувавши йому "піти на х**".

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що всі оборонці острова загинули героїчно. Крім того, заявив, що надасть їм звання Героя України посмертно.





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