Об этом в Telegram заявил соучредитель проекта Олег Гороховский.

Внимание "Русский корабль, иди на х*й": OLX указал путь российским оккупантам

Теперь все карты в кошельках Apple / Google Pay наших клиентов будут выглядеть так,

– написал Гороховский.

Символ борьбы

Напомним, что эти слова стали символом борьбы. Теперь все украинцы распространяют эту фразу, в том числе и печатая на билбордах.

Оккупанты 25 февраля напали на остров Змеиный. Корабль орков подошел к острову и обратился к нашим пограничникам со словами: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар".

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