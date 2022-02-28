Об этом в Telegram заявил соучредитель проекта Олег Гороховский.
Внимание "Русский корабль, иди на х*й": OLX указал путь российским оккупантам
Теперь все карты в кошельках Apple / Google Pay наших клиентов будут выглядеть так,
– написал Гороховский.
Символ борьбы
Напомним, что эти слова стали символом борьбы. Теперь все украинцы распространяют эту фразу, в том числе и печатая на билбордах.
Оккупанты 25 февраля напали на остров Змеиный. Корабль орков подошел к острову и обратился к нашим пограничникам со словами: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар".
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