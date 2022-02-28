Про це у Telegram заявив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

Увага "Русский корабль, иди на х*й": OLX указал путь российским оккупантам

Тепер всі карти в гаманцях Apple/Google Pay наших клієнтів будуть виглядати так,

– написав Гороховський.

Символ боротьби

Нагадаємо, що ці слова стали символом боротьби. Тепер всі українці поширюють цю фразу, зокрема й друкуючи на білбордах.

Окупанти 25 лютого напали на острів Зміїний. Корабель орків підійшов до острова та звернувся до наших прикордонників зі словами: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар".



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