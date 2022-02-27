Українська нація неабияк згуртувалася для того, щоб протистояти російським окупантам. ЗСУ активно знищують ворога та його техніку, а цивільне населення робить усе можливе, щоб допомогти своїм захисникам боронити Україну від окупантів.

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"Російський корабель, йди нах*й"

Гаслом боротьби України з російськими окупантами стала відповідь прикордонників з острова Зміїного російському кораблеві. Вона швидко стала поширюватися соціальними мережами та з'являтися на багатьох ресурсах.

Сайт оголошень OLX вирішив бути солідарним з нацією та розмістив гасло на своїй головній сторінці. Кожен, хто відкриє сайт, одразу побачить цей вислів та згадає про хоробрість українських захисників.

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