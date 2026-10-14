Как отмечает 24 Канал, руководство компании, выступающее публично, может выполнять лишь функции наблюдателей за проектом, тогда как основную техническую работу выполняют другие сотрудники.

Кто руководит "Русским куполом"?

Александр Вовчок окончил Крымский юридический институт Одесского государственного университета внутренних дел и работал в милиции в Симферополе. После оккупации Крыма Россией он продолжил службу уже в правоохранительных органах оккупантов.

В 2025 году Вовчок, занимая должность генерального директора "Русского купола", также работал заместителем начальника управления МВД России по Симферополю. Российские СМИ сообщали о его задержании по подозрению в получении взятки. После этого он продолжил работать в системе МВД и руководить компанией.. После этого он продолжил работать в системе МВД и руководить компанией.

Не менее необычный профессиональный бэкграунд имеют и другие представители руководства компании. В частности, заместитель главного инженера Виталий Пунько является одним из соучредителей российского байкерского клуба "Ночные волки", который связывают с Путиным.

Инженер Дионис Петров ранее работал в некоммерческой организации, занимавшейся просветительскими проектами в цифровой среде, а также лаборантом в оккупационном Крымском федеральном университете имени Вернадского. В соцсетях он указывал среди своих интересов фотографию, программирование и видеомонтаж.

Православный инженер / Скриншот из инстаграма главного инженера "Русского купола"

Должность советника генерального директора по разработке и планированию защиты территорий России системами РЭБ занимает Иван Мязин. Российские СМИ называли его "королем обнала" из-за деятельности в банковской сфере.

Мязин руководил Сибирским банком экономического развития и владел "Промсбербанком". Его осуждали за финансовые преступления: в 2019 году он получил пять лет лишения свободы, а в 2021 году – еще восемь лет по другому делу.

В 2023 году Мязин вышел на свободу, а впоследствии устроился на работу в компанию "Сканмедиа". Менее чем через год он оказался среди руководителей "Русского купола".

Значительная часть руководства "Русского купола" ранее не работала в сфере технологического производства. Из-за этого топ-менеджеры могут выполнять скорее надзорные функции, тогда как непосредственно над техническими решениями работают другие специалисты – в частности, инженеры и сборщики.

Проект такого масштаба вряд ли смог бы получить значительное государственное финансирование исключительно благодаря инициативе местных специалистов. Поэтому за "Русским куполом" могут стоять более влиятельные российские структуры.

Напомним, Россия разработала линейку из 12 комплексов радиоэлектронной борьбы "Волна", предназначенных для противодействия спутниковой связи Starlink. Стоимость одного такого комплекса составляет около 1,5 миллиона долларов, однако его реальная дальность действия может быть значительно меньше, чем заявляет российская пропаганда. Как работают российские глушилки Starlink, насколько они опасны и какие у них слабые места – Читайте в материале 24 Канала.