Як зазначає 24 Канал, публічне керівництво компанії може бути лише наглядачами проєкту, тоді як ключову технічну роботу виконують інші працівники.

Хто керує "Російським куполом"?

Олександр Вовчок закінчив Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ і працював у міліції в Сімферополі. Після окупації Криму Росією він продовжив службу вже в правоохоронних органах окупантів.

У 2025 році Вовчок, обіймаючи посаду генерального директора "Російського купола", також працював заступником керівника управління МВС Росії по Сімферополю. Російські ЗМІ повідомляли про його затримання за підозрою в отриманні хабаря. Після цього він продовжив працювати в системі МВС і керувати компанією.

Не менш незвичний професійний бекграунд мають інші представники керівництва компанії. Зокрема, заступник головного інженера Віталій Пунько є одним зі співзасновників російського байкерського клубу "Нічні вовки", який пов'язують Путіним.

Інженер Діоніс Петров раніше працював у некомерційній організації, що займалася просвітницькими проєктами в цифровому середовищі, а також лаборантом в окупаційному Кримському федеральному університеті імені Вернадського. У соцмережах він вказував серед своїх інтересів фотографію, програмування та відеомонтаж.

Православний інженер / Скриншот з інстаграму головного інженера "Російського купола"

Посаду радника генерального директора з розробки та планування захисту територій Росії системами РЕБ обіймає Іван Мязін. Російські медіа називали його "королем обналу" через діяльність у банківській сфері.

Мязін керував Сибірським банком економічного розвитку та володів "Промсбербанком". Його засуджували за фінансові злочини: у 2019 році він отримав п'ять років ув'язнення, а у 2021 році – ще вісім років за іншою справою.

У 2023 році Мязін вийшов на волю, а згодом працевлаштувався до компанії "Сканмедіа". Менш ніж за рік він з'явився серед керівників "Російського купола".

Значна частина керівництва "Російського купола" раніше не працювала у сфері технологічного виробництва. Через це топменеджери можуть виконувати радше наглядові функції, тоді як безпосередньо над технічними рішеннями працюють інші фахівці – зокрема інженери та збирачі.

Проєкт такого масштабу навряд чи міг би отримати значне державне фінансування лише завдяки ініціативі місцевих фахівців. Тому за "Російським куполом" можуть стояти впливовіші російські структури.

Нагадаємо, Росія розробила лінійку з 12 комплексів радіоелектронної боротьби "Волна", які призначені для протидії супутниковому зв’язку Starlink. Вартість одного такого комплексу становить близько 1,5 мільйона доларів, однак його реальна дальність дії може бути значно меншою, ніж заявляє російська пропаганда. Як працюють російські глушилки Starlink, наскільки вони небезпечні та які мають слабкі місця – читайте в матеріалі 24 Каналу.