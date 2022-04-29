Сознательный выбор

Если кто-то думает, что все эти наши микроцефальные "соловьи" – влащенки, полуевы, головановы, назаровы, панченки и другие – вдруг изменились или изменили свое мировоззрение, должен вас разочаровать.

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Люди, которые во время войны годами тянули в эфиры и зализывали до блеска регистровых советских пропагандистов, блоггеров-педофилов, донбасских коллабаранов и просто штатных агентов ФСБ, прекрасно знали, что они делают, то есть делали это намеренно.

Агенты остаются на местах

Даже сейчас они делают все, чтобы оставить Украину в российском дискурсе, поэтому на наших экранах столько россиян, которые настойчиво упаривают идеологемы о "Россия хорошая, Путин плохой", "братоубиственной войне" и другой сурковской тухляк.

И что собирается делать с медийным "русским кораблем" Нацсовет на третьем месяце полномасштабной войны – неизвестно.

Судя по всему, ничего не собирается. Это же вам не телеканалам за матерные слова штрафы выписывать, здесь напрячься надо.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: