Кринж от Кеосаяна

Тут Тигран Кеосаян (одиозный российский пропагандист, муж не менее одиозной Маргариты Симоньян – ред.) " одупився".

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Возмущен: "Казахи, братья, это что за неблагодарность?". Угрожает: "на Украину гляньте внимательно". Мол, они нашу "власть спасали", а мы тут парад отменили.

Если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитро***ыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Мир изменился, все изменилось. А поезд уходит. Вы еще можете заскочить в последний вагон. Но вот так провилять у вас не получится, – заявил муж Марго Симоньян.

Не брат

Неуважаемый Тигран Кеосаян. Вы правильно сказали, в январе Путин спасал нашу власть. Мы, казахи, уже были бы свободными, если не русские солдаты, которые пришли и убили сотни мирных граждан.

Поэтому в ваш уходящий по всем известному маршруту поезд никто не будет заскакивать.

Это не виляние, это позиция. Вы нам не братья. Россия теперь – круглая сирота. Страна-террорист, которую презирает весь мир.

И да, из-за огромного потока баблища, текущего в вашу семейку пропагандистов, вы совсем потеряли нюх. Казахи – это не тот народ, которому можно угрожать. Наши мужчины вам такое не простят. Ходите и оглядывайтесь.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: