Крінж від Кеосаяна

Тут Тигран Кеосаян (одіозний російський пропагандист, чоловік не менш одіозної Маргарити Симоньян – ред.) " одуплився".

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Обурений: "Казахи, браття, це що за невдячність?" Погрожує: "на Україну гляньте уважно". Мовляв, вони нашу "владу рятували", а ми тут парад скасували.

Якщо ви вважаєте, що можна й надалі бути такими хитро***ими і вам за це не буде нічого, ви помиляєтеся. Світ змінився, все змінилося. А поїзд іде. Ви ще можете заскочити в останній вагон. Але ось так пропетляти у вас не вийде, – заявив чоловік Марго Симоньян.

Не брати

Нешанований Тигран Кеосаян. Ви правильно сказали, у січні Путін рятував нашу владу. Ми, казахи, вже були б вільними, якби не російські солдати, які прийшли та вбили сотні мирних громадян. Тому у ваш поїзд, що йде по всім відомому маршруту, ніхто не заскакуватиме.

Це не петляння, це позиція. Ви нам – не брати. Росія тепер – кругла сирота. Країна-терорист, яку зневажає весь світ.

Через величезний потік бабліща, що тече у вашу сімейку пропагандистів, ви зовсім втратили нюх. Казахи – не той народ, якому можна погрожувати. Наші чоловіки вам такого не вибачать. Ходіть та оглядайтеся.

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