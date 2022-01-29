Тем самым распространяя свое влияние на Африку и вытесняя оттуда европейцев. По классический российской схеме здесь задействованы военные наемники и религия.

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В Африке произошел военный переворот

В Буркина Фасо, небольшой стране в западной Африке произошел военный переворот. Президент страны Рош Марк Каборе и все его правительство были арестованы. Позднее мятежные солдаты объявили о:

роспуске правительства;

приостановке действия конституции страны;

а также о закрытии воздушных и наземных границ.

В Украине эта новость не вызвала особого ажиотажа. Ведь военные перевороты в Африке происходят достаточно часто, и для нашей страны они не являются чем-то критически важными. Но здесь появились интересные детали, о которых, как мне кажется, стоит рассказать.

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Зачем устроили переворот

Мятежные военные, которые и свергли власть в Буркина Фасо, заявили, что они устроили переворот якобы из-за проблем с безопасностью в стране.

Отмечу! Дело в том, что с 2015 года Буркина Фасо ведет постоянные военные действия с боевиками-исламистами. В результате этих столкновений, тысячи человек погибли, а почти полтора миллиона были вынуждены стать внутренними переселенцами.

По словам военных, правительство все эти годы не могло обеспечить армию необходимыми ресурсами и следовательно она не могла бороться с боевиками.

На улицах устроили праздник

При этом население страны полностью солидарно с военными. Когда мятежники устроили стрельбу в столице и напали на кортеж президента, местные жители их всячески поддержали, а после окончания переворота устроили на улицах настоящий праздник.

Здесь и вскрываются интересные подробности. На акциях в поддержку военных, захвативших власть, вдруг появились российские триколоры, а участники акций стали в открытую призывать Россию вмешаться в ситуацию в Буркина Фасо.

Здесь важно отметить, что Буркина Фасо, как и многие другие африканские страны, в XX веке была колонией Франции и именно французы сейчас отвечают за безопасность в регионе. Военная хунта считает, что президент, который был на стороне французов, выбрал не тех союзников.

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Хотя говорить о самостоятельности мятежных военных в Буркина-Фасо сложно. Дело в том, что в соседних с Буркина Фасо странах - Мали, ЦАР и Ливии, давно орудуют российские боевики ЧВК Вагнера. И вот по мнению лидера военного восстания, подполковника ДАМИБА именно присутствие россиян в странах помогает им бороться с радикальными исламистами.

Более того, как пишет издание Дэйли Бист, накануне свержения законной власти этот самый Дамиба несколько раз убеждал президента Каборе пригласить в страну боевиков ЧВК Вагнера. Но президент, зная что Запад осуждает деятельность российских боевиков в Африке, делать это отказался