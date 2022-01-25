Над тем, какое влияние оказало бы вторжение России в Украину, пофантазировали журналисты The break through.

Важно "Линия обороны Европы проходит здесь": подростки из украинского Нью-Йорка обратились к Западу

Они попытались высчитать, какими будут последствия для стран Африки и Азии в случае широкомасштабной войны России против Украины.

Главная проблема – нехватка зерновых

Как объясняют исследователи, Украина имеет одну из самых плодородных земель на планете. Поэтому совсем не удивительно, что наша страна на протяжении веков была известна как житница Европы. Главным образом Украина поставляет в другие страны:

зерно,

растительные масла и множество других продуктов.

Это подтверждает тот факт, что наша страна является крупнейшим экспортером кукурузы, ячменя и ржи, но именно пшеница оказывает наибольшее влияние на продовольственную безопасность по всему миру. В то же время от поставок из Украины напрямую зависит население от Африки до Азии.

И так случилось, что значительная часть наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины расположена в ее восточных областях, именно в тех частях, которые наиболее уязвимы для потенциального нападения со стороны России,

– говорится в статье.

В какие страны Украина экспортирует больше всего зерна

Журналисты утверждают, что Украина в 2020 году экспортировала около 18 миллионов тонн пшеницы из общего урожая в 24 миллиона тонн. Среди клиентов были Китай и Европейский Союз, но украинская пшеница стала основным импортом в развивающиеся страны.

Например, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации:

Почти половина всей пшеницы, потребляемой в Ливане в 2020 году, поступала из Украины.

А Йемен и Ливия импортируют из Украины 22% и 43% общего потребления пшеницы соответственно.

Египет, крупнейший потребитель украинской пшеницы, импортировал более 3 миллионов метрических тонн в 2020 году, то есть примерно 14% от общего объема пшеницы.

Что известно об угрозе вторжения России в Украину

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска возле наших границ.

В Белом доме подтвердили, что США готовят экспортные санкции против Кремля. Новый пакет ограничений может сказаться на промышленности России.

25 января Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет, и ситуация на границе контролируется нашими бойцами.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.