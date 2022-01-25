Над тим, який вплив мало б вторгнення Росії в Україну, пофантазували журналісти The break through.
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Вони спробували вирахувати, якими будуть наслідки для країн Африки та Азії у разі широкомасштабної війни Росії проти України.
Головна проблема – нестача зернових
Як пояснюють дослідники, Україна має одну з найродючіших земель на планеті. Тож, зовсім не дивно, що наша країна протягом століть була відома як житниця Європи. Головним чином Україна постачає інші країни:
- зерно,
- рослинні олії та безліч інших продуктів.
Це підтверджує той факт, що наша країна є найбільшим експортером кукурудзи, ячменю та жита, але саме пшениця має найбільший вплив на продовольчу безпеку в усьому світі. Водночас він постачання з України безпосередньо залежить населення від Африки до Азії.
І так сталося, що значна частина найпродуктивніших сільськогосподарських угідь України розташована в її східних областях, саме в тих частинах, які найбільш уразливі для потенційного нападу з боку Росії,
– мовиться у статті.
В які країни Україна експортує найбільше зерна
Журналісти стверджують, що Україна у 2020 році експортувала приблизно 18 мільйонів тонн пшениці із загального врожаю у 24 мільйони тонн. Серед клієнтів були Китай та Європейський Союз, але українська пшениця стала основним імпортом у країнах, що розвиваються.
Наприклад, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації:
- Майже половина всієї пшениці, яка споживається у Лівані у 2020 році, надходила з України.
- А Ємен та Лівія імпортують з України 22% і 43% від загального споживання пшениці відповідно.
- Єгипет, найбільший споживач української пшениці, імпортував понад 3 мільйони метричних тонн у 2020 році, тобто приблизно 14% від загального обсягу пшениці.
Що відомо про загрозу вторгнення Росії до України
- Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.
- У Білому домі підтвердили, що США готують експортні санкції проти Кремля. Новий пакет обмежень може зашкодити промисловості Росії.
- 25 січня Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.