Підлітки закликали Захід докласти всіх зусиль, щоб зберегти мир у Нью-Йорку та в Україні. Також вони подякували тим, хто підтримує нашу країну.

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Українці хочуть жити в мирі

Молоді активісти у своєму зверненні розповіли про український Нью-Йорк і про те, що Верховна Рада відновила історичну справедливість, коли перейменувала селище.

Підлітки наголосили на тому, що українці хочуть жити в мирі, а тому закликали міжнародну спільноту підтримати нашу державу та не допустити війну.