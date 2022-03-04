Он записал видеообращение, которое активно распространилось по сети. В нем он указал направление, в котором нужно двигаться России.

Обратите внимание Русский корабель – иди нах*й: сенатор США Бен Сасс сказал, куда должна пойти Россия

Хайнеман обратился к российским военным

"Я – Джеймс Хайнеман. Многие из вас видели меня по телевизору. Мне нужно что-то сказать... Русский военный корабль – иди на**", – подчеркнул он.

Хайнеман обратился к российским оккупантам и попросил их забираться домой из Украины: "Вы знаете, что делаете неправильно".

Украинцы – молодцы,

– добавил Хайнеман.

Хайнеман указал России, куда ей двигаться: смотрите видео



Отметим, что украинский лозунг "русский военный корабель – иди на**й" активно покоряет мир. Политики, известные компании и селебрити активно показывают свою позицию.

Интересно, что Укрпочта объявила конкурс среди украинских художников и иллюстраторов. Там анонсировали выход марок с лозунгом "русский военный корабель – иди на**".