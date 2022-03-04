Він записав відеозвернення, яке активно поширилося мережею. В ньому він вказав напрямок, в якому потрібно рухатися Росії.

Зверніть увагу Рускій корабль – іді нах*й: сенатор США Бен Сасс сказав, куди має піти Росія

Хайнеман звернувся до російських військових

"Я – Джеймс Хайнеман. Багато з вас бачили мене по телевізору. Мені потрібно щось сказати... Русскій воєнний корабль – іді на**й", – наголосив він.

Хайнеман звернувся до російських окупантів і попросив їх забиратися додому з України: "Ви знаєте, що робите неправильно".

Українці – молодці,

– додав Хайнеман.

Хайнеман вказав Росії, куди їй рухатися: дивіться відео



Відзначимо, що українське гасло "русскій воєнний корабль – іді на**й" активно підкорює світ. Політики, відомі компанії та селебріті активно так показують свою позицію.

Цікаво, що Укрпошта оголосила конкурс серед українських художників та ілюстраторів. Там анонсували вихід марок із гаслом "русскій воєнний корабль – іді на**й".

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