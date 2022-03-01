Зазначається, що у 2022 році українській поштовій марці виповнилось 30 років. На честь цієї дати в Укрпошті хотіли провести чимало заходів. Однак через цинічний напад Росії на Україну всі заплановані події змінили.

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Так, Укрпошта оголосила про запуск конкурсу на поштову марку "Русский военный корабль, иди на х*й!". Організатори наголосили, що марка буде обов'язково міжнародною, щоб у кожній країні могли отримати лист із символічною фразою українського протистояння Росії.

Деталі конкурсу на поштову марку "Русский военный корабль, иди на х*й"

Укрпошта закликала українських ілюстраторів та художників розробити ескізи. Всі учасники конкурсу повинні:

відправити свої роботи до 4 березня на електронну адресу mukhina-nv@ukrposhta.ua;

на електронну адресу у повідомленні варто вказати позначку "Конкурс", а також прізвище та ім'я автора ескізу, його контактні дані (номер телефону або електронну адресу);

ескіз потрібно передавати у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі jpeg.

Кількість робіт від одного автора не буде обмеженою, тому художники можуть відправити одразу кілька ескізів поштової марки. Переможця визначатимуть шляхом народного голосування на офіційній фейсбук-сторінці Укрпошти. Марку "Русский военный корабль, иди на х*й!" випустять широким тиражем.

На цьому Укрпошта може не зупинитись. Після атаки рашистів на Бабин Яр може з'явитись новий конкурс або навіть серія із назвою "росіяни шляхами нацистів".

Чому саме фраза "Русский военный корабль, иди на х*й".

Слова "Русский военный корабль, иди на х*й" стали символом українського протистояння рашистам, які вночі 24 лютого цинічно розпочали повномасштабну війну. У соцмережах українці активно поширюють фото з цією фразою.

Авторами цих слів є прикордонники з острова Зміїний. Коли до них наблизився військовий корабель Росії та запропонував скласти зброю, українці не здались та відповіли їм: "Русский военный корабль, иди на х*й".

28 лютого ВМС ЗСУ повідомили, що прикордонники з острова Зміїний живі та перебувають у полоні.

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