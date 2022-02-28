Эти слова стали символом борьбы. Теперь все украинцы распространяют эту фразу, в том числе и печатая на билбордах.

Заметьте "Русский корабль, иди на х*й": OLX указал путь российским оккупантам

"Русский военный корабль, иди на х*й" посреди украинских улиц

Оккупанты 25 февраля напали на остров Змеиный. Корабль орков подошел к острову и обратился к нашим пограничникам со словами: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар".

Русский военный корабль, иди на х*й!

– ответили отважные украинские пограничники.

Связь с ними оборвалась. Вечером 25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что 13 пограничников, защищавших остров, погибли.

Украинцы помнят ответ украинских пограничников и где только можно распространяют и печатают его. В частности, по состоянию на 28 февраля, десятки билбордов с этой надписью появилось на территории нашего государства.

Рекламный билборд в Одессе: смотрите видео

В Днепре 27 февраля "послание" начали транслировать на таблоидах, что на остановках общественного транспорта, вместо расписания маршрутов.

Билборд со словами пограничников в Днепре / Фото 056

В Луцке остановки с 27 февраля также посылают на х*й русский корабль.



Луцкие "умные остановки" вместо расписания транслируют послание России / Фото Юлии Дацюк

Украинцы активно демонстрируют позицию / Фото Konkurent

В Одессе люди также посылают оккупантов, создав надпись на пляже.

В Одессе также посылают корабль на х*й / Фото с телеграмму Игоря Криворучко

Посреди Кременчуга, что на Полтавщине, также появились надписи с посланием русскому кораблю.

В Кременчуге люди также посылают оккупантов на х*й / Фото Kremen.today

Сообразительные предприниматели города начали изготавливать сумки с надписью / Фото Kremen.today

Также много надписей "Русский военный корабль, иди на х*й" появились на Бориспольской трассе в Киеве.

Бориспольская трасса также посылает оккупантов на х*й / Фото Kyiv.media

К посланию оркам присоединился Укравтодор.

В Укравтодоре рассказали войску России, куда они могут пойти в Украине / Фото Укравтодор

В Ивано-Франковске также послали россиян на х*й. Мэр города Руслан Марцинкив рассказал, что билборды появились также по области.

Прикарпатье также посылает россиян в том же направлении / Фото из сети

Люди хотят, чтобы оккупант покинул нашу землю / Фото из сети

Мэр Ивано-Франковска рассказал, что билборды появились по всему Прикарпатью: смотрите видео

В Сумах, где продолжались ожесточенные бои, также появились патриотические надписи с обращением к матерям россиян, напавших на Украину.

Вот такие вот билборды стоят со вчера (говорится о 27 февраля – 24 канал) в Сумах,

– написал Антон Геращенко.

В Сумах люди обращаются к матерям россиян, напавших на Украину / Фото Антона Геращенко

"Черновицкие рекламщики решили поднять боевой дух! Уже сейчас они печатают борды и ситилайты с уже легендарной цитатой", – написал мэр Черновцов.

Соответствующее сообщение Роман Кличук опубликовал 27 февраля.

В Черновцах также будут надписи с "посланием" к врагу / Фото из Фейсбука Романа Клинчука

ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / инфографика 24 канала

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