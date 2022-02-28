Ці слова стали символом боротьби. Тепер всі українці поширюють цю фразу, зокрема й друкуючи на білбордах.

Зауважте "Русский корабль, иди на х*й": OLX указал путь российским оккупантам

"Русский военный корабль, иди на х*й" посеред українських вулиць

Окупанти 25 лютого напали на острів Зміїний. Корабель орків підійшов до острова та звернувся до наших прикордонників зі словами: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар".

Русский военный корабль, иди на х*й!

– відповіли відважні українські прикордонники.

Зв'язок з ними обірвався. Ввечері 25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що 13 прикордонників, які захищали острів, загинули.

Українці пам'ятають відповідь українських прикордонників та де тільки можна поширюють та друкують її. Зокрема, станом на 28 лютого, десятки білбордів з цим написом з'явилось на території нашої держави.

Рекламний білборд у Одесі: дивіться відео

У Дніпрі 27 лютого "послання" почали транслювати на таблоїдах, що на зупинках громадського транспорту, замість розкладу маршрутів.



Білборд зі словами прикордонників у Дніпрі / Фото 056

У Луцьку зупинки з 27 лютого також посилають на х*й русский корабль.



Луцькі "розумні зупинки" замість розкладу транслюють послання Росії / Фото Юлії Дацюк



Українці активно демонструють позицію / Фото Konkurent

У Одесі люди також посилають окупантів, створивши напис на пляжі.



В Одесі також посилають корабель на х*й / Фото з телеграму Ігоря Криворучка

Посеред Кременчука, що на Полтавщині, також з'явились написи з посланням руському кораблю.



У Кременчуку люди також посилають окупантів на х*й / Фото Kremen.today



Кмітливі підприємці міста почали виготовляти сумки з написом / Фото Kremen.today

Також багато написів "Русский военный корабль, иди на х*й" з'явились на Бориспільській трасі у Києві.

Бориспільська траса також посилає окупантів на х*й / Фото Kyiv.media

До послання оркам долучився Укравтодор.



В Укравтодорі розповіли війську Росії, куди вони можуть піти в Україні / Фото Укравтодор

У Івано-Франківську також послали росіян на х*й. Мер міста Руслан Марцінків розповів, що білборди з'явились також по області.



Прикарпаття також посилає росіян у тому ж напрямку / Фото з мережі



Люди хочуть, щоб окупант покинув нашу землю / Фото з мережі

Мер Івано-Франківська розповів, що білборди з'явились по всьому Прикарпатті: дивіться відео

У Сумах, де тривали запеклі бої, також з'явились патріотичні написи зі зверненням до матерів росіян, які напали на Україну.

Ось такі ось бігборди стоять із учора (мовиться про 27 лютого – 24 канал) в Сумах,

– написав Антон Геращенко.



У Сумах люди звертаються до матерів росіян, які напали на Україну / Фото Антона Геращенка

"Чернівецькі рекламники вирішили підняти бойовий дух! Вже зараз вони друкують борди і сітілайти з уже легендарною цитатою", – написав мер Чернівців.

Відповідне повідомлення Роман Клічук опублікував 27 лютого.



У Чернівцях також будуть написи з "посланням" до ворога / Фото з фейсбуку Романа Клінчука

ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу



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