Русскоязычных военных-срочников в Эстонии обязали изучать государственный язык

В Эстонии начали в обязательном порядке обучать эстонскому языку русскоязычных военнослужащих-срочников, которые слабо владеют государственным языком.

Цель обучения – улучшение знания эстонского языка и содействие лучшей интеграции в эстонское общество, а также укрепление позиций военнослужащих в Силах обороны. Об этом рассказал начальник пресс-службы Сил обороны майор Арво Яесалу, сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам представителя Сил обороны Эстонии, для части военных недостаточное владение государственным языком является проблемой, ведь подготовка бойцов, в частности, обучение вождению авто, проводится на эстонском языке.

Курсы эстонского языка ввели в Силах обороны с 2016 года, но обучение проходило на добровольной основе. В 2019 году обязательное обучение должны пройти около 310 военных из примерно 3,5 тысячи военнослужащих-срочников. Занятия проводят дважды в неделю профессиональные преподаватели в свободное от службы время.

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