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      Русскоязычных военных-срочников в Эстонии обязали изучать государственный язык

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      В Эстонии военных-срочников обязали изучать государственный язык
      В Эстонии военных-срочников обязали изучать государственный язык / regnum.ru

      В Эстонии начали в обязательном порядке обучать эстонскому языку русскоязычных военнослужащих-срочников, которые слабо владеют государственным языком.

      Цель обучения – улучшение знания эстонского языка и содействие лучшей интеграции в эстонское общество, а также укрепление позиций военнослужащих в Силах обороны. Об этом рассказал начальник пресс-службы Сил обороны майор Арво Яесалу, сообщает Интерфакс-Украина.

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      По словам представителя Сил обороны Эстонии, для части военных недостаточное владение государственным языком является проблемой, ведь подготовка бойцов, в частности, обучение вождению авто, проводится на эстонском языке.

      Курсы эстонского языка ввели в Силах обороны с 2016 года, но обучение проходило на добровольной основе. В 2019 году обязательное обучение должны пройти около 310 военных из примерно 3,5 тысячи военнослужащих-срочников. Занятия проводят дважды в неделю профессиональные преподаватели в свободное от службы время.

      Кто в Украине обязан говорить на государственном языке?​Согласно закону о функционировании украинского языка как государственного, на нем должны разговаривать чиновники, госслужащие, работники сферы услуг, образования и СМИ. За нарушение языкового закона не будут наказывать ближайшие 3 года – пока действует переходный период.

      закон про державну мову українська мова Україна закон

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Эстония языковый вопрос
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