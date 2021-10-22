Дело в том, что канал показывал в своем эфире сюжет о коронавирусе, который "не является сильно заразным", и с которым можно бороться, стыдно сказать, с помощью сельди.

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Русскоязычный СМИ в Латвии предлагал есть селедку как средство против COVID-19

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание русскоязычного "Первого Балтийского канала". Он ретранслирует, собственно, российский "Первый канал".

Решение принято потому, что в течение года в работе телеканала обнаружили три серьезных нарушения закона об электронных СМИ,
– подчеркнул латвийский регулятор.

И пояснил, какие именно.

  • Первое: трансляция программ, созданных другими СМИ.
  • Второе: несоблюдение правила о не менее 51% эфирного времени для европейской продукции.
  • И третье, самое страшное: канал распространял сведения, которые угрожают здоровью людей.

Решение регулятора еще могут обжаловать в суде. Но постановление говорит, что канал должен прекратить вещание с 26 октября.

Между тем в Украине:

  • Журналисты телеканала "UA: Первый" заявили о давлении со стороны Офиса Президента по выбору участников некоторых программ.
  • Ситуация приобрела такую огласку, что ее прокомментировал даже Президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, не слишком приветливо: "Я давлю сегодня уже на всех".