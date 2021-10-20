Інцидент український лідер прокоментував під час візиту на Черкащину. Президент пообіцяв, що розбереться у справі, якщо отримає докази.

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Я тисну сьогодні вже на всіх – на олігархів, на бізнес, тепер на Барчук. Якщо вона покаже, що я особисто їй щось говорив або глава Офісу – я обов'язково розберуся,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, український лідер поцікавився, у який же спосіб він тиснув на журналістів. Представники ЗМІ заявили, що відповідальним за це є радник глави ОП Михайло Поляков. Щоправда, його назвали "Миколою".

Зеленський зауважив, що цей факт свідчить: Подоляк не надто сильно тисне на ЗМІ, якщо журналіст не знає його імені.

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