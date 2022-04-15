Если зайти на сайт, то появляется уведомление, что "временно остановлена" работа ресурса. Об этом сообщает 24-й канал со ссылкой на нерабочий сайт nat-geo.ru и публикации российских пропагандистов.

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Телеканал пока продолжает работать

Российские СМИ пишут, что якобы было заявление об этом от работников редакции журнала. Якобы они не прекращают работу, а будут выдаваться под другим брендом.

Но ни один пропагандистский сайт не приводит прямую речь или ссылку на такое обращение от редакции. Поэтому, вероятно, этой информации не стоит доверять.



Нерабочий сайт nat-geo.ru / Скриншот

Следует заметить, что сам телеканал Natonal Geographic не прекратил работу в стране-агрессоре. Также полностью работает его сайт и даже страницы в российских соцсетях.

Обратите внимание! Журнал National Geographic издавали в России с 2003 года.