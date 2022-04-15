Наразі, якщо зайти на сайт, то з'являється сповіщення, що "тимчасово зупинена" робота ресурсу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на неробочий сайт nat-geo.ru і публікації російських пропагандистів.

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Телеканал поки продовжує працювати

Російські ЗМІ пишуть, що нібито ще була заява про це від працівників редакції журналу. Мовляв, вони не припиняють роботу, а видаватимуться під іншим брендом.

Але жоден пропагандистський сайт не наводить пряму мову чи посилання на таке звернення від редакції. Тому, ймовірно, цій інформації не варто довіряти.



Неробочий сайт nat-geo.ru / Скриншот

Варто зауважити, що сам телеканал National Geographic не припинив роботу в країні-агресорі. Також наразі повністю працює його сайт і навіть сторінки в російських соцмережах.

Зверніть увагу! Журнал National Geographic видавали в Росії від 2003 року.

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