Наразі, якщо зайти на сайт, то з'являється сповіщення, що "тимчасово зупинена" робота ресурсу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на неробочий сайт nat-geo.ru і публікації російських пропагандистів.

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Телеканал поки продовжує працювати

Російські ЗМІ пишуть, що нібито ще була заява про це від працівників редакції журналу. Мовляв, вони не припиняють роботу, а видаватимуться під іншим брендом.

Але жоден пропагандистський сайт не наводить пряму мову чи посилання на таке звернення від редакції. Тому, ймовірно, цій інформації не варто довіряти.

Російськомовний журнал Natonal Geographic припиняє виходити в Росії
Неробочий сайт nat-geo.ru / Скриншот

Варто зауважити, що сам телеканал National Geographic не припинив роботу в країні-агресорі. Також наразі повністю працює його сайт і навіть сторінки в російських соцмережах.

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