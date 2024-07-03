3 июля в 09:52 враг ударил КАБом по селу Русская Лозовая. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты атаковали жилой дом и есть пострадавшие.

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Под завалами дома люди

Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что на месте удара горит частный дом, а под завалами могут находиться люди.

По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших гражданских мужчинах, один из них – в тяжелом состоянии,

– добавил Синегубов.

На месте попадания из-за утечки газа продолжается пожар.

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