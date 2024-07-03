3 липня, о 09:52 ворог вдарив КАБом по селу Руська Лозова. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти атакували житловий будинок та є постраждалі.

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Під завалами будинку люди

Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що на місці удару горить приватний будинок, а під завалами можуть перебувати люди.

Станом на зараз відомо про двох постраждалих цивільних чоловіків, один із них – у важкому стані,

– додав Синєгубов.

На місці влучання через витік газу триває пожежа.

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