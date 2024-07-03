3 липня, о 09:52 ворог вдарив КАБом по селу Руська Лозова. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти атакували житловий будинок та є постраждалі.
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Під завалами будинку люди
Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що на місці удару горить приватний будинок, а під завалами можуть перебувати люди.
Станом на зараз відомо про двох постраждалих цивільних чоловіків, один із них – у важкому стані,
– додав Синєгубов.
На місці влучання через витік газу триває пожежа.
Ранковий удар по Дніпру
- Росіяни вранці 3 липня також вдарили по Дніпру ракетами та дронами. У мережі показали моторошні фото після атаки.
- Унаслідок обстрілу в місті є декілька пошкоджених об'єктів. На жаль, відомо також про загиблих.
- У місті зазнали ушкоджень торговий центр, медзаклад та заправка. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що після обстрілу виникло декілька загорянь.