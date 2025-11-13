В Офисе Президента ответили, вернулся ли Умеров из Турции
- Рустем Умеров посетил Турцию, сейчас находится в Катаре, обсуждая возможность возобновить обмен пленными с Россией и вернуть оттуда украинских детей.
- Турция и другие страны выступают посредниками для давления на Россию по гуманитарным вопросам.
Секретарь СНБО сейчас за пределами Украины, с рабочей поездкой он находится на Ближнем Востоке, на днях посетил Турцию. Рустем Умеров занимается гуманитарными вопросами. Ведь Россия начала тормозить процесс обмена пленными.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что Умеров конечно же вернется в Украину, как только завершит свою миссию в рамках этой поездки, потому что, с его слов, одно дело – это кейс Миндича, другое – работа СНБО.
Командировка Умерова: есть два вопроса повестки дня
В рамках своей командировки секретарь СНБО должен был обсудить с партнерами два вопроса. Первое – это обмен пленными. Россия поставила на паузу этот процесс. Как пояснил Подоляк, ранее она на это соглашалась, потому что эта гуманитарная составляющая давала ей возможность показывать США будто она идет навстречу мирному урегулированию. Делали это россияне для того, чтобы сдерживать американцев, чтобы те не предоставляли Украине военную помощь.
"Для имитации переговорного процесса Путин отправлял Мединского на разговор, этого клоуна, а во-вторых – применял гуманитарные кейсы. Они положительные, потому что обмен – это важно. Но сегодня россияне понимают, что их двустороннее общение с американцами притормозило. Поэтому этот имитационный процесс им не совсем нужен", – озвучил Подоляк.
Советник главы ОПУ отметил, что российская сторона снова вернулась к классическому шантажу в гуманитарной тематике: обмен детьми, военнопленными, телами погибших. Однако в этом вопросе есть посредники, вместе с которыми Украина может давить на Россию: это Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, США.
Это миссия Умерова, он положительно с ней справляется. Я думаю, что Турция будет увеличивать давление на Россию. От логистики этой страны россияне существенно зависят,
– убежден Подоляк.
Второй вопрос повестки дня в рамках визитов Умерова – военное сотрудничество. Сегодня Украина, как заметил Подоляк, самостоятельно не может изготавливать весь перечень оружия, которое ей нужно на фронте. Есть то, что наше государство может у себя активно развивать, а есть то, что можно покупать и это будет гораздо быстрее. Турция, как подытожил советник главы Офиса Президента – это один из таких рынков.
К сведению! 11 ноября прокурор САП во время заседания ВАКС озвучил, что бизнесмен, совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич совершал неправомерные действия в оборонной сфере, осуществляя влияние на тогдашнего главу минобороны Умерова. Отмечается, что успех Миндича объяснялся его связями с ним. Умеров такие заявления назвал безосновательными.
Где сейчас Умеров и с кем уже успел поговорить?
13 ноября секретарь СНБО сообщил, что прибыл в Катар. Там он имел разговор с премьер-министром страны Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Особое внимание во время общения было уделено теме возвращения украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных ею территорий. Умеров констатировал, что Катар является одним из ключевых партнеров в этом направлении.
11 ноября Умеров побывал в Турции, там встретился с министром обороны страны Яшаром Гулером, главой Нацразведывательной организации Ибрагимом Калином, советником турецкого лидера Акифом Чагатаем Кылычем. Впоследствии он поговорил и с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Были затронуты такие вопросы: обмен военнопленных, освобождение политзаключенных, возвращение украинских детей; сотрудничество в сфере безопасности и обороны (совместные проекты, производство, технологии).
- Политолог Олег Саакян высказал мнение, что на фоне скандала вокруг дела Миндича возвращение Умерова в Украину будет зависеть от стратегии обороны, которую выберет в этой ситуации команда Зеленского. Он привел пример ситуации с экс-вице-премьером Чернышовым, когда тому в свое время пришлось возвращаться в Украину.