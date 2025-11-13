В Офісі Президента відповіли, чи повернувся Умєров з Туреччини

Секретар РНБО наразі за межами України, з робочою поїздкою він перебуває на Близькому Сході, днями відвідав Туреччину. Рустем Умєров займається гуманітарними питаннями. Адже Росія почала гальмувати процес обміну полоненими.

Про це в етері 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, наголосивши, що Умєров звісно ж повернеться в Україну, як тільки завершить свою місію в межах цієї поїздки, бо, з його слів, одна справа – це кейс Міндіча, інша – робота РНБО.

Відрядження Умєрова: є два питання порядку денного

В межах свого відрядження секретар РНБО мав обговорити з партнерами два питання. Перше – це обмін полоненими. Росія поставила на паузу цей процес. Як пояснив Подоляк, раніше вона на це погоджувалась, бо цей гуманітарний складник давав їй змогу показувати США буцімто вона йде назустріч мирному врегулюванню. Робили це росіяни задля того, аби стримувати американців, щоб ті не надавали Україні військову допомогу.

"Для імітації переговорного процесу Путін відправляв Мединського на розмову, цього клоуна, а по-друге – застосовував гуманітарні кейси. Вони позитивні, бо обмін – це важливо. Але сьогодні росіяни розуміють, що їхнє двостороннє спілкування з американцями пригальмувало. Тому цей імітаційний процес їм не зовсім потрібен", – озвучив Подоляк.

Радник голови ОПУ зазначив, що російська сторона знову повернулася до класичного шантажу в гуманітарній тематиці: обмін дітьми, військовополоненими, тілами загиблих. Однак в цьому питанні є посередники, разом з якими Україна може тиснути на Росію: це Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія, США.

Це місія Умєрова, він позитивно з нею справляється. Я думаю, що Туреччина буде збільшувати тиск на Росію. Від логістики цієї країни росіяни суттєво залежать,

– переконаний Подоляк.

Друге питання порядку денного в межах візитів Умєрова – військова співпраця. Сьогодні Україна, як зауважив Подоляк, самостійно не може виготовляти увесь перелік зброї, яка їй потрібна на фронті. Є те, що наша держава може в себе активно розвивати, а є те, що можна купувати й це буде набагато швидше. Туреччина, як підсумував радник голови Офісу Президента – це один із таких ринків.

До відома! 11 листопада прокурор САП під час засідання ВАКС озвучив, що бізнесмен, співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч вчиняв неправомірні дії в оборонній сфері, здійснюючи вплив на тодішнього очільника міноборони Умєрова. Зазначається, що успіх Міндіча пояснювався його зв'язками з ним. Умєров такі заяви назвав безпідставними.

