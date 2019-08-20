19:58
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы

      714 Читати новину українською
      Ryanair из Киева и Львова – дешевые билеты и новые рейсы
      Дешевые билеты на Ryanair из Украины / Коллаж: 24 канал

      Ирландский лоукостер вышел на рынок Украины в 2018-ом году. Ryanair уже летает из Киева и Львова в 13 стран мира, а вскоре этим авиаперевозчиком можно будет путешествовать из Одессы и Харькова.

      Вскоре Ryanair планирует увеличить количество маршрутов из Украины вдвое. Вместо прошлогодних 17 маршрутов, с ноября начнет действовать уже 40.

      Читайте также: Читайте также: Куда летает Wizz Air из Украины: новые направления и цены

      Новые направления Ryanair

      С октября 2019-го года компания откроет седьме направление для полетов из Одессы. Оттуда можно будет улететь в столицу Германии – Берлин, а также в польские города Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань.

      Рейсы из Одессы в Будапешт будут курсировать дважды в неделю: по вторникам и субботам. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

      Сейчас ведутся переговоры по запуску Ryanair в Харькове.

      Что можно взять на борт самолета

      Пассажиры могут пронести на борт одну небольшую сумку размером до 40х20х25 сантиметров. Пассажиры с младенцами могут взять с собой на борт ручную кладь дополнительно, однако она не может превышать 5 килограммов.

      Подробнее с правилами перевозки багажа вы можете ознакомиться на сайте компании.

      Дешевые билеты

      Как и все лоукосты, компания Ryanair часто устраивает распродажу авиабилетов на разнообразные рейсы. В этот раз можно взять дешевые билетики по таким направлениям:

      Киев – Братислава от 9.99 евро (279,34 гривен)

      Киев – Стокгольм всего от 12.99 евро (363,23 гривен)

      Киев – Вильнюс от 14. 99 евро (419,15 гривен)

      Львов – Краков от 9.99 евро (279,34 гривен)

      Львов – Дюссельдорф от 9.99 евро (279,34 гривен)

      Львов – Варшава от 9.99 евро (279,34 гривен)

      Львов – Лондон от 14.99 евро (419,15 гривен)

      Также компания предоставляет скидку тем пассажирам, которые путешествуют группой от 20 человек. Для получения скидки следует предварительно отправить заявку с запросом в желаемый город на сайте Ryanair.

      Читайте также: Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны

      Дешеві авіаквитки
      Куда летает Ryanair из Украины / инфографика 24 канал

      Дешеві квитки в Європу з України
      Куда летает Ryanair из Украины / инфографика 24 канал

      Читайте также: Все, что нужно знать о ручной клади и не получить космический штраф

      Что такое Ryanair?
      Это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, а в 2018 году Ryanair официально начал работать в Украине. Всего Ryanair осуществляет рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко. В арсенале компании – 434 самолета.

       

      blog_ava
      Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник
      сегодня
      1526
      Теги: Новости Украины Публикации авиация Инфографика Путешествия Ryanair
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 20 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      сегодня , 19:30 Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      42
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 488
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 562
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      276
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1214
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук