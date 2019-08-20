Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы
Ирландский лоукостер вышел на рынок Украины в 2018-ом году. Ryanair уже летает из Киева и Львова в 13 стран мира, а вскоре этим авиаперевозчиком можно будет путешествовать из Одессы и Харькова.
Вскоре Ryanair планирует увеличить количество маршрутов из Украины вдвое. Вместо прошлогодних 17 маршрутов, с ноября начнет действовать уже 40.
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Новые направления Ryanair
С октября 2019-го года компания откроет седьме направление для полетов из Одессы. Оттуда можно будет улететь в столицу Германии – Берлин, а также в польские города Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань.
Рейсы из Одессы в Будапешт будут курсировать дважды в неделю: по вторникам и субботам. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.
Сейчас ведутся переговоры по запуску Ryanair в Харькове.
Что можно взять на борт самолета
Пассажиры могут пронести на борт одну небольшую сумку размером до 40х20х25 сантиметров. Пассажиры с младенцами могут взять с собой на борт ручную кладь дополнительно, однако она не может превышать 5 килограммов.
Подробнее с правилами перевозки багажа вы можете ознакомиться на сайте компании.
Дешевые билеты
Как и все лоукосты, компания Ryanair часто устраивает распродажу авиабилетов на разнообразные рейсы. В этот раз можно взять дешевые билетики по таким направлениям:
Киев – Братислава от 9.99 евро (279,34 гривен)
Киев – Стокгольм всего от 12.99 евро (363,23 гривен)
Киев – Вильнюс от 14. 99 евро (419,15 гривен)
Львов – Краков от 9.99 евро (279,34 гривен)
Львов – Дюссельдорф от 9.99 евро (279,34 гривен)
Львов – Варшава от 9.99 евро (279,34 гривен)
Львов – Лондон от 14.99 евро (419,15 гривен)
Также компания предоставляет скидку тем пассажирам, которые путешествуют группой от 20 человек. Для получения скидки следует предварительно отправить заявку с запросом в желаемый город на сайте Ryanair.
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Куда летает Ryanair из Украины / инфографика 24 канал
Куда летает Ryanair из Украины / инфографика 24 канал
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Что такое Ryanair?
Это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, а в 2018 году Ryanair официально начал работать в Украине. Всего Ryanair осуществляет рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко. В арсенале компании – 434 самолета.