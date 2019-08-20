Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси

Невдовзі Ryanair планує збільшить кількість маршрутів з України вдвічі. Замість тогорічних 17 маршрутів, з листопада почне діяти вже 40.

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Нові напрямки Ryanair

З жовтня 2019-го року компанія відкриє сьомий напрямок для польотів з Одеси. Звідти можна буде полетіти до столиці Німеччини – Берліну, а також до польських міст: Вроцлав, Гданськ, Катовіце та Познань.

Рейси з Одеси до Будапешта курсуватимуть двічі на тиждень: щовівторка та щосуботи. Квитки вже можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії.

Наразі ведуться переговори стосовно запуску Ryanair у Харкові.

Що можна взяти на борт літака

Пасажири можуть пронести на борт одну невелику сумку розміром до 40х20х25 сантиметрів. Пасажири з немовлятами (до 2 років) можуть взяти з собою на борт ручну поклажу додатково, проте вона не може перевищувати 5 кілограмів.

Детальніше з правилами перевезення багажу ви можете ознайомитися на сайті компанії.

Дешеві квитки

Як і всі лоукости, компанія Ryanair часто влаштовує розпродаж авіаквитків на різноманітні рейси. Цього разу можна взяти дешеві квиточки за таким напрямком:

Київ – Братислава від 9.99 євро (279,34 гривень)

Київ – Стокгольм всього від 12.99 євро (363,23 гривень)

Київ – Вільнюс від 14.99 євро (419,15 гривень)

Львів – Краків лише від 9.99 євро (279,34 гривень)

Львів – Дюссельдорф від 9.99 євро (279,34 гривень)

Львів – Варшава лише від 9.99 євро (279,34 гривень)

Львів – Лондон від 14.99 євро (419,15 гривень)

Також компанія надає знижку тим пасажирам, які подорожують групою від 20 осіб. Для отримання знижки варто попередньо відправити заявку з запитом у бажане місто на сайті Ryanair.

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Куди літає Ryanair з України / інфографіка 24 канал



Куди літає Ryanair з України / інфографіка 24 канал

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Що таке Ryanair? Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, а у 2018 році Ryanair офіційно почав працювати в Україні. Загалом Ryanair здійснює рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко. В арсеналі компанії – 434 літаки.