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      Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси

      99 Читать новость на русском
      Ryanair з Києва і Львова – дешеві квитки і нові рейси Ryanair
      Дешеві квитки на Ryanair з України / Колаж: 24 канал

      Ірландський лоукостер вийшов на ринок України у 2018-му році. Ryanair вже літає з Києва та Львова у 13 країн світу, а невдовзі цим авіаперевізником можна буде подорожувати з Одеси та Харкова.

      Невдовзі Ryanair планує збільшить кількість маршрутів з України вдвічі. Замість тогорічних 17 маршрутів, з листопада почне діяти вже 40.

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      Нові напрямки Ryanair

      З жовтня 2019-го року компанія відкриє сьомий напрямок для польотів з Одеси. Звідти можна буде полетіти до столиці Німеччини – Берліну, а також до польських міст: Вроцлав, Гданськ, Катовіце та Познань.

      Рейси з Одеси до Будапешта курсуватимуть двічі на тиждень: щовівторка та щосуботи. Квитки вже можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії.

      Наразі ведуться переговори стосовно запуску Ryanair у Харкові

      Що можна взяти на борт літака

      Пасажири можуть пронести на борт одну невелику сумку розміром до 40х20х25 сантиметрів. Пасажири з немовлятами (до 2 років) можуть взяти з собою на борт ручну поклажу додатково, проте вона не може перевищувати 5 кілограмів. 

      Детальніше з правилами перевезення багажу ви можете ознайомитися на сайті компанії. 

      Дешеві квитки

      Як і всі лоукости, компанія Ryanair часто влаштовує розпродаж авіаквитків на різноманітні рейси. Цього разу можна взяти дешеві квиточки за таким напрямком:

      Київ – Братислава від 9.99 євро (279,34 гривень)

      Київ – Стокгольм всього від 12.99 євро (363,23 гривень)

      Київ – Вільнюс від 14.99 євро (419,15 гривень)

      Львів – Краків лише від 9.99 євро (279,34 гривень)

      Львів – Дюссельдорф від 9.99 євро (279,34 гривень)

      Львів – Варшава лише від 9.99 євро (279,34 гривень)

      Львів – Лондон від 14.99 євро (419,15 гривень)

      Також компанія надає знижку тим пасажирам, які подорожують групою від 20 осіб. Для отримання знижки варто попередньо відправити заявку з запитом у бажане місто на сайті Ryanair. 

      Читайте також: Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні

      Дешеві авіаквитки
      Куди літає Ryanair з України / інфографіка 24 канал

      Дешеві квитки в Європу з України
      Куди літає Ryanair з України / інфографіка 24 канал

      Читайте також: Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф

      Що таке Ryanair? Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, а у 2018 році Ryanair офіційно почав працювати в Україні. Загалом Ryanair здійснює рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко. В арсеналі компанії – 434 літаки.

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      Теги: Новини України Публікації Подорожі авіація Інфографіка Ryanair
      Джерело: 24 канал
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