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      Ryanair откроет для Украины четыре новых направления

      74 Читати новину українською
      Ryanair откроет для Украины четыре новых направления
      Ryanair откроет для Украины четыре новых направления / ryanair.com

      Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября 2019 года откроет четыре новых направления из Украины в Германию.

      Рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг. В пресс-службе авиакомпании отметили, что все рейсы будут выполняться дважды в неделю.

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      Кроме того, в связи с этим событием компания запустила распродажу билетов из Киева и Львова на все рейсы со скидкой до 20% для поездок в период с апреля по июнь.

      Предложение закончится в полночь в субботу,
      – говорится в сообщении.

      Цена билетов стартует от 69 евро в обе стороны Германии.

      авіаперевізник ryanair київ німеччина
      Скриншот из официального сайта авиакомпании Ryanair

      В общем Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.

      Теги: Новости Украины Новости Киева авиация Ryanair
      Источник: 24 канал
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