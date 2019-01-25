Ryanair откроет для Украины четыре новых направления

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября 2019 года откроет четыре новых направления из Украины в Германию.

Рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг. В пресс-службе авиакомпании отметили, что все рейсы будут выполняться дважды в неделю.

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Кроме того, в связи с этим событием компания запустила распродажу билетов из Киева и Львова на все рейсы со скидкой до 20% для поездок в период с апреля по июнь.

Предложение закончится в полночь в субботу,

– говорится в сообщении.

Цена билетов стартует от 69 евро в обе стороны Германии.



Скриншот из официального сайта авиакомпании Ryanair

В общем Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.