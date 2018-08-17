Ryanair устроил небывалую распродажу на все билеты из Украины
Ирландский лоукостер Ryanair, который с сентября должен начать полеты из Украины, устроил большую распродажу авиабилетов.
Об этом в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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Ryanair устроил большую распродажу авиабилетов на все направления из Украины.
Акция предусматривает, что минимальная цена билета при вылете из Украины составит от 13 евро в одну сторону.
Распродажа продлится до 20 августа включительно и действует на рейсы с августа 2018 до января 2019 года включительно.
По акционным ценам обещают продать миллион билетов.
Что интересно, из Украины Ryanair начинает полеты только с осени.
В октябре Ryanair начнет полеты из столичного аэропорта "Борисполь" и из аэропорта "Львов".
Из Киева лоукостер будет летать в 12 городов шести стран Европы:
Киев – Барселона
Киев – Братислава
Киев – Гданьск
Киев – Краков
Киев – Лондон (Станстед)
Киев – Вильнюс
Киев – Вроцлав
Киев – Познань
Киев – Стокгольм (Скавста)
Киев – Варшава (Модлин)
Киев – Берлин (Шенефельд)
Киев – Быдгощ
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Со Львова известно о 5 направлениях:
Львов – Дюссельдорф (Веце)
Львов – Краков
Львов – Лондон (Станстед)
Львов – Мемминген
Львов – Варшава (Модлин)