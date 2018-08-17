Ryanair устроил небывалую распродажу на все билеты из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair, который с сентября должен начать полеты из Украины, устроил большую распродажу авиабилетов.

Об этом в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Ryanair устроил большую распродажу авиабилетов на все направления из Украины.

Акция предусматривает, что минимальная цена билета при вылете из Украины составит от 13 евро в одну сторону.

Распродажа продлится до 20 августа включительно и действует на рейсы с августа 2018 до января 2019 года включительно.

По акционным ценам обещают продать миллион билетов.

Что интересно, из Украины Ryanair начинает полеты только с осени.

В октябре Ryanair начнет полеты из столичного аэропорта "Борисполь" и из аэропорта "Львов".

Из Киева лоукостер будет летать в 12 городов шести стран Европы:

Киев – Барселона

Киев – Братислава

Киев – Гданьск

Киев – Краков

Киев – Лондон (Станстед)

Киев – Вильнюс

Киев – Вроцлав

Киев – Познань

Киев – Стокгольм (Скавста)

Киев – Варшава (Модлин)

Киев – Берлин (Шенефельд)

Киев – Быдгощ

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Со Львова известно о 5 направлениях:

Львов – Дюссельдорф (Веце)

Львов – Краков

Львов – Лондон (Станстед)

Львов – Мемминген

Львов – Варшава (Модлин)