Ryanair влаштував нечуваний розпродаж на всі квитки з України

Ірландський лоукостер Ryanair, який з вересня має почати польоти з України, влаштував великий розпродаж авіаквитків.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Ryanair влаштував великий розпродаж авіаквитків на всі напрямки з України.

Акція передбачає, що мінімальна ціна квитка при вильоті з України становитиме від 13 євро в одну сторону.

Розпродаж триватиме до 20 серпня включно і діє на рейси з серпня 2018 до січня 2019 року включно.

За акційними цінами обіцяють продати мільйон квитків.

Що цікаво, з України Ryanair починає польоти лише з осені.

У жовтні Ryanair розпочне польоти зі столичного аеропорту "Бориспіль" та з аеропорту "Львів".

З Києва лоукостер літатиме у 12 міст шести країн Європи:

Київ – Барселона

Київ – Братислава

Київ – Гданськ

Київ – Краків

Київ – Лондон (Станстед)

Київ – Вільнюс

Київ – Вроцлав

Київ – Познань

Київ – Стокгольм (Скавста)

Київ – Варшава (Модлін)

Київ – Берлін (Шенефельд)

Київ – Бидгощ

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Зі Львова відомо про 5 напрямків:

Львів – Дюссельдорф (Веце)

Львів – Краків

Львів – Лондон (Станстед)

Львів – Меммінген

Львів – Варшава (Модлін)