Ryanair влаштував нечуваний розпродаж на всі квитки з України
Ірландський лоукостер Ryanair, який з вересня має почати польоти з України, влаштував великий розпродаж авіаквитків.
Про це у своєму Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
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Ryanair влаштував великий розпродаж авіаквитків на всі напрямки з України.
Акція передбачає, що мінімальна ціна квитка при вильоті з України становитиме від 13 євро в одну сторону.
Розпродаж триватиме до 20 серпня включно і діє на рейси з серпня 2018 до січня 2019 року включно.
За акційними цінами обіцяють продати мільйон квитків.
Що цікаво, з України Ryanair починає польоти лише з осені.
У жовтні Ryanair розпочне польоти зі столичного аеропорту "Бориспіль" та з аеропорту "Львів".
З Києва лоукостер літатиме у 12 міст шести країн Європи:
Київ – Барселона
Київ – Братислава
Київ – Гданськ
Київ – Краків
Київ – Лондон (Станстед)
Київ – Вільнюс
Київ – Вроцлав
Київ – Познань
Київ – Стокгольм (Скавста)
Київ – Варшава (Модлін)
Київ – Берлін (Шенефельд)
Київ – Бидгощ
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Зі Львова відомо про 5 напрямків:
Львів – Дюссельдорф (Веце)
Львів – Краків
Львів – Лондон (Станстед)
Львів – Меммінген
Львів – Варшава (Модлін)