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Ryanair в Украине: Порошенко поздравил лоукост свежими цифрами про безвиз

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Ryanair совершил первый рейс из Украины
Ryanair совершил первый рейс из Украины / Наталья Сколоздра/24 Канал

3 сентября крупнейший европейский лоукостер Ryanair совершил первый пассажирский рейс из Украины.

Из столичного аэропорта "Борисполь" самолетом Ryanair первые украинцы полетели в Берлин.

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Первый рейс лоукостера из Украины не обошелся без праздничных торжеств: министр инфраструктуры Владимир Омелян перерезал красную ленту, а долгожданный самолет Ryanair в "Борисполе" символически "обмыли".

Поздравил первый рейс ирландского лоукостера из Украины Петр Порошенко.

В своем Twitter он напомнил о безвизе, который уже более года действует между Украиной и большинством стран ЕС.

С начала действия безвиза страны ЕС посетили уже 1 миллион 290 тысяч наших граждан. Это – очевидный примеры того, что безвизовый режим с ЕС успешно работает,
– написал Порошенко.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 года.

Смотрите также: В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика

Теги: Новости Украины Петр Порошенко авиация Ryanair Евросоюз Безвизовый режим
Источник: 24 Канал
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