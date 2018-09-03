Ryanair в Украине: Порошенко поздравил лоукост свежими цифрами про безвиз
3 сентября крупнейший европейский лоукостер Ryanair совершил первый пассажирский рейс из Украины.
Из столичного аэропорта "Борисполь" самолетом Ryanair первые украинцы полетели в Берлин.
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Первый рейс лоукостера из Украины не обошелся без праздничных торжеств: министр инфраструктуры Владимир Омелян перерезал красную ленту, а долгожданный самолет Ryanair в "Борисполе" символически "обмыли".
Поздравил первый рейс ирландского лоукостера из Украины Петр Порошенко.
В своем Twitter он напомнил о безвизе, который уже более года действует между Украиной и большинством стран ЕС.
С начала действия безвиза страны ЕС посетили уже 1 миллион 290 тысяч наших граждан. Это – очевидный примеры того, что безвизовый режим с ЕС успешно работает,
– написал Порошенко.
Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 года.
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