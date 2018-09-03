Ryanair в Украине: Порошенко поздравил лоукост свежими цифрами про безвиз

3 сентября крупнейший европейский лоукостер Ryanair совершил первый пассажирский рейс из Украины.

Из столичного аэропорта "Борисполь" самолетом Ryanair первые украинцы полетели в Берлин.

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Первый рейс лоукостера из Украины не обошелся без праздничных торжеств: министр инфраструктуры Владимир Омелян перерезал красную ленту, а долгожданный самолет Ryanair в "Борисполе" символически "обмыли".

Поздравил первый рейс ирландского лоукостера из Украины Петр Порошенко.

В своем Twitter он напомнил о безвизе, который уже более года действует между Украиной и большинством стран ЕС.

С начала действия безвиза страны ЕС посетили уже 1 миллион 290 тысяч наших граждан. Это – очевидный примеры того, что безвизовый режим с ЕС успешно работает,

– написал Порошенко.

Від початку дії безвізу країни ЄС відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч наших громадян. Це – очевидний приклади того, що безвізовий режим з ЄС успішно працює.



Рейс з Києва до Берліна, який запустив сьогодні @Ryanair, - один із 12 маршрутів, які здійснюватиме авіакомпанія#Безвіз pic.twitter.com/PWf8bcwnkp — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 вересня 2018 р.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 года.

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