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      Ryanair запустит новые рейсы из Киева в 2019 году

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      Ryanair запустит новые рейсы из Киева
      Ryanair запустит новые рейсы из Киева / Фото из открытых источников

      Авиакомпания Ryanair запустит пять новых маршрутов из Киева в 2019 году.

      Об этом сообщает avianews.com.

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      Ранее 24 канал сообщал, что ирландский лоукостер Ryanair планирует инвестировать в Украину около 1,5 миллиарда евро в течение ближайших нескольких лет. Кроме того, лоукостер откроет новые авиарейсы из Украины. Стоимость билетов на них составит от 5 евро.

      В частности, с апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин. Полеты по всем направлениям будут выполняться с частотой дважды в неделю.

      Стоит добавить, что новые направления появились в мобильном приложении лоукостера.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Ryanair авиация
      Источник: 24 Канал
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