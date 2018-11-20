Ryanair запустит новые рейсы из Киева в 2019 году

Авиакомпания Ryanair запустит пять новых маршрутов из Киева в 2019 году.

Об этом сообщает avianews.com.

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Ранее 24 канал сообщал, что ирландский лоукостер Ryanair планирует инвестировать в Украину около 1,5 миллиарда евро в течение ближайших нескольких лет. Кроме того, лоукостер откроет новые авиарейсы из Украины. Стоимость билетов на них составит от 5 евро.

В частности, с апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин. Полеты по всем направлениям будут выполняться с частотой дважды в неделю.

Стоит добавить, что новые направления появились в мобильном приложении лоукостера.